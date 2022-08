ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ: ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ

India

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 05; ಭಾರತದ 75 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು 'ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ' ಘೋಷಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ.

ಗುರುವಾರರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆಯ-ರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 3,793 ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿವೆ. ಅವು ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಿಂದ 15 ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವ ಜಿ. ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತಮಹೋತ್ಸವ' ಮತ್ತು 75ನೇ ಐ-ಡೇ ಆಚರಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ASI ಸಂದರ್ಶಕರು/ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕಗಳು/ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು 5 ರಿಂದ 15 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವರ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಮರುಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಎಎಸ್‌ಐ, "ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕಗಳು/ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು/ ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಅವಶೇಷಗಳು 5 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಿಂದ 15 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರವರೆಗೆ ಸಂದರ್ಶಕರಿಂದ (ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಎರಡೂ) ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದೆ.

English summary

75th Independence Day Celebrations: As part of India's 75 years of independence celebrations under the Azadi ka Amrit Mahotsav celebrations, the Union Ministry of Culture has offered free entry to all Archaeological Survey of India-protected monuments from August 5th to August 15.