ಚಾಲನೆ ವೇಳೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ ಕಾರು ಚಾಲಕ: ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದಡಿ ನುಗ್ಗಿದ ಕಾರು!

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 2: ಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾರು ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಪಾಟ್ನಾಗೆ ಹಾರಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನದಿಂದ ಕೇವಲ ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏವಿಯೇಷನ್ ​​ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ​​(ಡಿಜಿಸಿಎ) ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟಿ-2 ಐಜಿಐ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ವಿಟಿ-ಐಟಿಜೆ ಮುಂಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್‌ಲೈನ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾರು ನಿಂತಿದೆ. ದೆಹಲಿ-ಪಾಟ್ನಾ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ 6ಇ-2022 ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಕಾರು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದ ಚಕ್ರ

ಹಿರಿಯ ಡಿಜಿಸಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, "ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ವಿಟಿ-ಐಟಿಜೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಂ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟಿ-2 ನ 201ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾಣ ಸಂಖ್ಯೆ 6E-2022 ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿತ್ತು, ಗೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಜೈರ್ ವಾಹನವು ಈ ವಿಮಾನದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಮಾನದ ಮುಂದಿನ ಚಕ್ರದ ಬಳಿ ನಿಂತಿತು." ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH | A Go Ground Maruti vehicle stopped under the nose area of the Indigo aircraft VT-ITJ that was parked at Terminal T-2 IGI airport, Delhi. It was an Indigo flight 6E-2022 (Delhi–Patna) pic.twitter.com/dxhFWwb5MK

English summary

A car belonging to Go First airline stopped under the nose area of the Indigo aircraft VT-ITJ that was parked at Terminal T-2 IGI airport in Delhi. The car narrowly avoided the collision with the plane's nose wheel.