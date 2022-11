ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಜ್ವರದಿಂದ 85 ಹಂದಿಗಳ ಸಾವು

India

oi-Punith BU

ಭೋಪಾಲ್‌, ನವೆಂಬರ್‌ 8: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕಟ್ನಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 115 ಹಂದಿಗಳು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರದಿಂದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, 85 ಹಂದಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಸೋಂಕಿತ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಹಂದಿಗಳ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಪ್ರಕರಣ ದೃಢ

ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಕೆ.ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈವರೆಗೆ 85 ಹಂದಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 115 ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಸೋಂಕಿತ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎರಡು ವಲಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸೋಂಕಿತ ವಲಯ ಇದು ಸೋಂಕಿತ ಸ್ಥಳದ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಸುತ್ತ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 'ಕಣ್ಗಾವಲು ವಲಯ' ಇದು ಒಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ.

English summary

So far 115 pigs have been infected with African swine fever in Madhya Pradesh's Katni district and 85 have died, an official said.