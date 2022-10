ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಾಗದೆ ನೋಟಿಸು ಪಡೆದಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರನಿಗೆ ಹೊಡೆದ 70 ಲಕ್ಷ ರು. ಲಾಟರಿ

India

ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 15: ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅದೃಷವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಉಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ, ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಅಟ್ಯಾಚ್‌ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕೇರಳದ ಮೀನುಗಾರ ಅದೇ ದಿನ 70 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿಯ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ.

ಕೇರಳದ ಕೊಲ್ಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೀನುಗಾರ ಪೂಕುಂಜು ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಕ್ಷಯ ಲಾಟರಿಯಲ್ಲಿ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಅದು ಅವರಿಗೆ 70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಆ ದಿನ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಅವರು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನವು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಪೂಕುಂಜು ಅವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಕರುನಾಗಪಲ್ಲಿಯ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್‌ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೀನುಗಾರ ಪೂಕುಂಜು ಅವರು ಮನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವನ ಅದೃಷ್ಟವು ಮೀನುಗಾರನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತು. ಮೀನುಗಾರ ಪೂಕುಂಜು ಅವರೇ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ ಲಾಟರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಝಡ್‌ 907042 ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಅವರ ಸಹೋದರ ಸಂಜೆ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಪೂಕುಂಜು ಮುಗುಳುನಗೆ ಬೀರಿದ್ದರು.

ಮರುದಿನ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ತೆರಳಿ 70 ಲಕ್ಷ ವಿಜೇತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಲಗತ್ತು ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ಈಗ, ಪೂಕುಂಜು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾಲವನ್ನು ತಿರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಈ ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

