ಗುಜರಾತ್‌ನ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ 27 ವರ್ಷಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸರ್ಕಾರದ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

"ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಡತಗಳು ಉರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಗುಜರಾತ್‌ನ ಹಳೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಅರಿವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ 27 ವರ್ಷಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿವಿ ಕೂಡ, "27 ವರ್ಷಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಗುಜರಾತ್ ಫೈಲ್‌ಗಳ ಸುಡುವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಈ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡವು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಹಳೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಡತಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಕತಾಳೀಯವೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗವೋ??" ಎಂದು ಅವರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲುವಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮೂರು(ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಎಎಪಿ) ಪ್ರಬಲ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಗುರುವಾರ, ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಜಂಜಾರ್ಕಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 'ಗೌರವ ಯಾತ್ರೆ'ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾ, "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನರು ಜಾಣತನದಿಂದ ಮತದಾರರನ್ನು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಭಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಹ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳಬಾರದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾ, 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ; ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Congress lashed out at the BJP after a fire broke out at the old secretariat in Gujarat's Gandhinagar on Friday.