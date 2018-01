ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳವಾಡಿ ಖಡಕ್ ಮಾತು!

Hyderabad

"'The Language Divide: Whose Hindi is it?'" ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಏರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯದಿಂದಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಳಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದುದಲ್ಲ, ಇದು ಬೋಗಸ್ ಎಂದರು.

"The idea of Hindi imposition and to conflate it with nationalism is entirely bogus" Kannada and Hindi actor, Bengaluru's Prakash Belawadi told in India Today Conclave South 2018 which is taking place in Hyderabad.