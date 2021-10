ಹಾಸನ: ತಂದೆ ಶಾಲೆಗೆ ದಾನ ನೀಡಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ

Hassan

oi-Veeresha H G

ಹಾಸನ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13: ತಂದೆ ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣನಂತೆ, ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನು ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ ಮಗ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜಮೀನನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ನಡೆಗೆ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳ್ಳುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಬಾಳ್ಳುಪೇಟೆಯ ಬಿ. ಸಿದ್ದಣ್ಣಯ್ಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 1973ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಶಾಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಾಳ್ಳುಪೇಟೆಯ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಲು ವಿನಾಯಕ ಎಜುಕೇಷನ್​ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂಲಕ ಬಿ. ಸಿದ್ದಣ್ಣಯ್ಯ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ವಿನಾಯಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಆರ್.​ ಗುರುದೇವ್‌ರ ತಂದೆ ಬಿ.ಜಿ. ಗುರಪ್ಪ ಶಾಲೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು.

English summary

A former MLA from Sakaleshpur Taluk in Hassan district has come forward to take back the land donated by his father to the school.