ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕೊವಿಡ್-19 ಕೇರ್

ಗುವಾಹಟಿ, ಸಪ್ಟೆಂಬರ್.03: ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಆತಂಕ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲೂ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕೊವಿಡ್-19 ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಗುವಾಹಟಿಯ ಮಹೇಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ಚೌಧರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 55 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೂಪರಿಟೆಂಡೆಂಟ್ ಅನುಪಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ 12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಕೊವಿಡ್-19 ಸೋಂಕಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊವಿಡ್-19 ಕೇರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಹಾಸಿಗೆಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Assam: A 55-bedded special #COVID19 Care Unit has been set up at Mahendra Mohan Choudhary Hospital (MMCH) in Guwahati. Anupal Sarma, Asst Superintendent, MMCH says, "The unit has started functioning with 55 beds. Children below 12-year of age to be admitted here." pic.twitter.com/xSvv3HyqeH