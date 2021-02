ಮೋದಿಯಿಂದ ಸೇನೆಗೆ ದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಜುನ್ ಹಸ್ತಾಂತರ

Chennai

oi-Mahesh Malnad

ಚೆನ್ನೈ, ಫೆಬ್ರವರಿ 14: ಚುನಾವಣೆ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನ ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ, ಅದ್ಯಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತು, ಮೋದಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಕೂಗಿದರು. ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಶಾಲು ಹೊದೆಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ನಂತರ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ದಿವಂಗತ ಎಂಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಹಾಗೂ ಜೆ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಮೋದಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜಯಲಲಿತಾ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಿಎಂ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ನಂತರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಜುನ್ (ಎಂಕೆ -1ಎ) ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಂಎಂ ನವರಣೆ ಅವರು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಚೆನ್ನೈ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು 3,770 ಕೋಟಿ ರು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಚೆನ್ನೈ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಮೊದಲ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದರು. ವಾಷರ್ ಮೆನ್ ಪೇಟ್ ನಿಂದ ವಿಮ್ಕೋ ನಗರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಯಿಯೂರ್ ಬಳಿಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ 1,000 ಕೋಟಿ ರು ಆಗಿದ್ದು, 2 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಮೀಟರ್ ನಷ್ಟಿದೆ.

Chennai: Prime Minister Narendra Modi formally hands over the DRDO developed Arjun Main Battle Tank (MK-1A) to Indian Army Chief General MM Naravane



DRDO Chairman G Satheesh Reddy presented the model of MK-1A to PM Modi who handed it over to the Army Chief pic.twitter.com/6a6VEYg3sb