ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಮಾರನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಮಳಿಗೆಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದ ಪಾಲಿಕೆ

ಚೆನ್ನೈ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 : ಚೆನ್ನೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಮಾರನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಮಳಿಗೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದೆ. ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಟಿ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕುಮಾರನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಮಳಿಗೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬೀಗ ಹಾಕಿ, ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಕುಮಾರನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರು ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಮುಗಿಬಿದಿದ್ದರು. ಮಾಸ್ಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.

"ಮಳಿಗೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು, ಜನರು ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಚೆನ್ನೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಟ್ಟೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಲವು ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಸಿದೆ.

