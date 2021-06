ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?

Chamarajanagar

oi-Lavakumar B M

ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಜೂನ್ 26: ಕೋವಿಡ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವೇತನ ಕೈಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಜಟಾಪಟಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ 24 ಮಂದಿಗೆ ಏಕೆ ವೇತನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತದ ಕೋವಿಡ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 111 ಮಂದಿ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಪೈಕಿ 24 ಮಂದಿ ನೌಕರರು ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಕೋವಿಡ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರು ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆದರಿ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.

ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತ್ರಿಸೂತ್ರ ಅಳವಡಿಕೆ!

English summary

24 employees of the Malemahadeshwara Hills Authority, which was assigned to the duty of Covid Centers, have been accused of didn't get sallary for the past two months.