ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದ ಟಿಸಿಎಸ್‌

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 25: ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಡಿದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ದೈತ್ಯ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ (ಟಿಸಿಎಸ್) ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಟಿಸಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ವರ್ಕ್‌ ಫ್ರಮ್‌ ಹೋಮ್‌ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ಟಿಸಿಎಸ್‌

ಟಿಸಿಎಸ್‌ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ನಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ನಾವು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಟಿಸಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ತಂಡಗಳು ಕಚೇರಿಯಿಂದಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು ಎಂದು ಟಿಸಿಎಸ್‌ನಿಂದ ಆಂತರಿಕ ಇಮೇಲ್ ಹೇಳಿದೆ.

"ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಆಫೀಸ್ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಟಿಸಿಎಸ್‌ ಬ್ರಾಂಚ್‌ಗಳು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 3 ದಿನಗಳು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟಿಸಿಎಸ್‌ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ರೋಸ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಯಾವುದೇ ಗಡುವನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಚ್‌ಆರ್‌ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೂಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಯಸಿದ ಮತ್ತು ಪಡೆದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬದಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಟಿಸಿಎಸ್ ವಕ್ತಾರರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Software giant Tata Consultancy Services (TCS), which has ended the practice of working from home, has instructed its employees to come to the office at least three times a week.