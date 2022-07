ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಗಮನಿಸಿ: ಕೆವೈಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸ್ಥಗಿತ!

Business

oi-Naveenkumar N

ಕೆವೈಸಿ ಮಾನದಂಡ ಅನುಸರಿಸದ ಹಲವು ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್‌ಬಿಐ) ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಕೆವೈಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಎಸ್‌ಬಿಐನ ಕೆವೈಸಿ ಅಭಿಯಾನ ಜುಲೈ 1ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆವೈಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡದ ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಖಾತೆದಾರರು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲಾಗದೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಎಸ್‌ಬಿಐನ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಅಜಿತ್ ವಾಲೆ ಎನ್ನುವವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು "ನನ್ನ ಖಾತೆಯ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಎಸ್‌ಬಿಐ ನೇರವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನಾನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದೇನೆ ಹೇಗೆ ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಎಸ್‌ಬಿಐ, "ಕೆವೈಸಿ ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯು ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿಯಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಖಾತೆಯ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕೆವೈಸಿ ವಿವರ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

English summary

State Bank of India has frozen several accounts of its customers for non-compliance with Know Your Customer (KYC) norms. here is how to complete KYC norms, the Documents need for KYC, and details here.