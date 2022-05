ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಆರು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಆದೇಶ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮನವಿ

Business

oi-Naveenkumar N

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 31; ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಆರು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ (MSI) ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಶ್ರೇಣಿಯ, ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮುಂದೆ ದೇಶದ ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಆಟೋ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ಆರಂಭಿಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಾರುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

2022ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ "ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 8 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದದ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 6 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಂದ ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

The government's new rule of six air bags will adversely affect the market for small cars, and will likely affect the country's auto mobile sector jobs.