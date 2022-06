ಸರಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವಿಸ್, ವಿಪಿಎನ್ ಬಳಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ

Business

oi-Vijayasarathi SN

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 18: ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಪಿಎನ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಸರಕಾರ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಪಿಎನ್ ಬಳಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ನಾರ್ಡ್, ಟೋರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಪಿಎನ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (ಎನ್‌ಐಸಿ) ತನ್ನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸರಕಾರದ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಪಡಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

"ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರೂ ಈ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಅವರ ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯ ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಸರಕಾರದ ಚಿತ್ತ; ವಿಪಿಎನ್ ಸುದ್ದಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ

"ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸರಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದರೆ ಸರಕಾರದ ಭದ್ರತಾ ಧೋರಣೆ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದು ಎನ್‌ಐಸಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್(NIC) ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

English summary

NIC has given guidelines consisting of directives for government employees on how to use internet. It has barrd them from using VPNs, Cloud services like Google Drive, Drop box etc.