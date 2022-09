New Rules: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆ.1ರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾವಣೆ?

Business

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 01: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ದರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಿವಿಧ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರ, ಗುರುವಾರದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಆಗಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿಯೂ ಬೀಳಬಹುದು.

ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ, ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್, ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ದರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳ ನವೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿ ನವೀಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಓದಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

