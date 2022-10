ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಟ್ವಿಟರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ ಮಾಡಲ್ಲ; ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್

Business

oi-Punith BU

ವಾಷಿಂಗ್‌ಷ್ಟನ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 27: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ 75% ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್ ಇಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಟ್ವಿಟರ್‌ಗಾಗಿ 44 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್, ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ​​​​ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದ ವರದಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಶೇ. 75ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾಕ್ಕೆ ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಚಿಂತನೆ

ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಇನ್ನೂ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ ಕಂಪನಿ ಸ್ವಾಧೀನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗುರುವಾರ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಟ್ವಿಟ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.

ಟ್ವಿಟರ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೆಸ್ಲಿ ಬರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬುಧವಾರ ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಜಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ತನ್ನ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೊದಲು ಈ ವಾರ ಟ್ವಿಟರ್‌ನ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟೆಸ್ಲಾ ಸಿಇಒ ಎಲಾನ್‌ ಮಾಸ್ಕ್‌, ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ ಸ್ವಾಧೀನ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ನಂತರ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾವತಿ ಸಂದಾಯ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿಎನ್‌ಎನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲತಃ ಒಪ್ಪಿದ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮಸ್ಕ್‌ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸೋಮವಾರ, ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಬಯೋವನ್ನು ಚೀಫ್ ಟ್ವಿಟ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಅವರು ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ನ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು.

ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ತನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಟ್ವಿಟರ್ ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮಸ್ಕ್‌ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರು.

ಮಸ್ಕ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ನಂತರ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್‌ಗಳನ್ನು ನೆಪವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ವಿಟರ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿತು. ಮತ್ತೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 54.20 ಡಾಲರ್‌ನಂತೆ ಮೂಲತಃ ಒಪ್ಪಿದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿವಾದವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರವರೆಗೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

