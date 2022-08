Business

oi-Naveenkumar N

ಮುಂಬೈ, ಆಗಸ್ಟ್ 14: ರಾಕೇಶ್ ಜುಂಜುನ್ ವಾಲರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಆಕಾಶ ಏರ್ ಎನ್ನುವ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟುವವರೆಗೆ ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಅಪಾರ.

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು, ಮುಂದಾಲೋಚನೆ, ಲಾಭ-ನಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾದವರು ಭಾರತದ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಷೇರುಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಕಂಡಿವೆ. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಉದ್ಯಮಿ ರಾಕೇಶ್ ಜುಂಜುನ್‌ ವಾಲ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂತಾಪ

ಅವರ ಚಾಣಾಕ್ಷತನವೇ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ರಾಕೇಶ್ ಜುಂಜುನ್ ವಾಲ ಅವರ ಸದ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 5.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ 46 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ.

ಜುಲೈ 5, 1960 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಾಕೇಶ್ ಜುಂಜುನ್ ವಾಲ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಸಿಡೆನ್‌ಹ್ಯಾಮ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರು ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾದ ರೇಖಾ ಜುಂಜುನ್‌ವಾಲಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.

English summary

Veteran stock market investor Rakesh Jhunjhunwala, who owned recently-launched Akasa Air airlines, passed away at the age of 62 years in Mumbai this morning. The Ace stock market investor also ran a privately-owned stock trading firm called RARE Enterprises. Take a look at 10 golden quotes by Rakesh Jhunjhunwala,