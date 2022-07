Business

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಜು.5: ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಗಳಾಗಿ (ಸ್ಥಳ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.

ಒಂದು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ನೀಡುವ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದಿದೆ.

ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

ಈ ಉತ್ತೇಜನವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರರ ಉತ್ತಮ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಒಟ್ಟು 24 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 7 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಇದು ಐದು ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕಾರರು, ಉನ್ನತ ಪ್ರದರ್ಶನಕಾರರು, ನಾಯಕರು, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಳಿಸಿ: ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ಪಾಠ

ಒಂದು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ಐದು ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಡಿಶಾ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಜ್ಯಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್, ತಮಿಳುನಾಡು, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ.

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ, ದೆಹಲಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಚಂಡೀಗಢ, ಪುದುಚೇರಿ ಮತ್ತು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ವರ್ಗದಲ್ಲಿವೆ. ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಮಿಜೋರಾಂ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ಸೇರಿವೆ.

ಉತ್ತಮ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ, ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಧನಸಹಾಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು 26 ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಏಳು ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಡಿಪಿಐಐಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನುರಾಗ್ ಜೈನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ವರದಿಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

English summary

Gujarat and Karnataka have been ranked as the best platforms in developing a start-up ecosystem for budding entrepreneurs as per the ranking of states and Union Territories that provide an enabling environment for the promotion of entrepreneurship and internal trade.