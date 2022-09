ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ!: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭ?

Business

oi-Minuddin Nadaf

ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಪಲ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ 14 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸಾಧನದ ಮುಖ್ಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಂತರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಪೆರಂಬದೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಗುತ್ತಿಗೆ ತಯಾರಕ ಫಾಕ್ಸ್‌ಕಾನ್ ಒಡೆತನದ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಯಾದ iPhone 14 ಹಾಗೂ ಆ್ಯಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿಯು (Apple Inc) ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಶ್ರೀಪೆರಂಬದೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಗುತ್ತಿಗೆ ತಯಾರಕ ಫಾಕ್ಸ್‌ಕಾನ್ ಒಡೆತನದ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಯಾದ ಐಫೋನ್ 14 ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು Apple Inc ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ತೇಜನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಹೊಸ ಐಫೋನ್‌ಗಳ 14ರ ಸರಣಿ: ಸಿನಿ ಶೂಟ್, 48 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ , ಆ್ಯಪಲ್ ಬೆಲೆ, ಬುಕಿಂಗ್‌ ಯಾವಾಗ?

English summary

Apple on Monday said it is assembling its flagship iPhone 14 in India as the U.S. technology giant looks to shift some production away from China Know more.