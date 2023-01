ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ, 5ಕಿ.ಮೀ. ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ದಂಪತಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಸವಾರ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ನಗರದಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಕಾರು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿನಿಂದ ಬಂದ ಬೈಕ್ ಕಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ

Bengaluru

oi-Shankrappa Parangi

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 29: ನಗರದಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಕಾರು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿನಿಂದ ಬಂದ ಬೈಕ್ ಕಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದಂಪತಿ ಇದ್ದ ಕಾರನ್ನು ಬೈಕ್ ಸವಾರನೊಬ್ಬ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ದರುದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಾರಿನ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಈ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

Horrific incident reported on Sarjapur road near Sofas & More around 3 am today. Miscreant riders collided purposefully to a couple traveling in car. They chased the car for 5km till their society in Chikkanayakanahalli. Don't open your car in night. Use dash cam. @BlrCityPolice. pic.twitter.com/4QVYtBZ67B