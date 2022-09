ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಲೆಳೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

Bengaluru

oi-Mamatha M

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.14: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಬಾವಳಿ vs ಅಶೋಕ್ ಕಿತ್ತಾಟವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪೈಪೋಟಿ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಲೆಳೆದಿದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ vs ಬಿಜೆಪಿ ಕಿತ್ತಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು 40 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿಯ ದಮ್ಮು ತಾಕತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಅಮಾಯಕರ, ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವೇ..? ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಅತಿಕ್ರಮಣದ ಮೇಲೆ ಜೆಸಿಬಿಗಳು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದೆ.

English summary

The Karnataka Congress slams Limbavali vs Ashok on encroachment of the Rajakaluve, it said rivalry within the BJP for control of Bengaluru. know more.