ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ರಾಮನವಮಿ ಆಚರಣೆ

Bengaluru

oi-Mahesh Malnad

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏಪ್ರಿಲ್ 10: ಕೋವಿಡ್ 19 ದೆಸೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೇರಲಾಗಿದ್ದ ನಿರ್ಬಂಧ ತೆರವುಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ರಾಮನವಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ನವಮಿ ತಿಥಿಯಂದು, ರಾಮ ನವಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಕೌಸಲ್ಯೆ ಮತ್ತು ರಾಜ ದಶರಥನಿಗೆ ಈ ದಿನದಂದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪವಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಅವತರಿಸಿದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ರಾಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಮ ನವಮಿಯನ್ನು ಭಾನುವಾರ, 10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಮ ನವಮಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಹೂರ್ತವು 10:23 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 12:53 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ 02 ಗಂಟೆ 31 ನಿಮಿಷಗಳು ಆಗಿದೆ. ರಾಮ ನವಮಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11:38 ಕ್ಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ನವಮಿ ತಿಥಿಯು 09 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಂದು 01:23 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನವಮಿ ತಿಥಿ 10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಂದು 03:15 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಇಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದವರೆಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾಮನವಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲದೆ, ಹಲವು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಳಿರು ತೋರಣ, ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಲಿ, ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಾನಕ, ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆ, ನಿಂಬೆ ಪಾನಕ ಮತ್ತು ಕೋಸಂಬರಿ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಮತ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಸಾಮರಸ್ಯವಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ 80 ವರ್ಷದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಗಾರರು, ಅವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಕಾರಗಳೆರಡರಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನು ರಾಮ ನವಮಿಯ ಶುಭಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 10ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್, 2022 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಜುನಾಗಢ್‌ ನ ಗಥಿಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಉಮಿಯಾ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಅದರ 14 ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಡಿಯೊ ಸಮಾವೇಶ ಮೂಲಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Ram Navami is usually celebrated on the ninth day (navami) in the shukla paksha of the Chaitra month every year, according to the Hindu calendar and will fall on April 10, Sunday, this year. The Significance of the festival is an indication of the victory of good over evil and establishment of the ‘Dharma’ to beat the ‘Adharma’.