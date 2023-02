ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಮಾದಾವರ (BIEC) ನಡುವಿನ ಗ್ರೀನ್‌ ಲೈನ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ BMRCL ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾರ‍್ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ? ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೆಬ್ರವರಿ 03: ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಮಾದಾವರ (BIEC) ನಡುವಿನ ಗ್ರೀನ್‌ ಲೈನ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ BMRCL ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೆಲಮಂಗಲ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮೂಹ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗದ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲವನ್ನು ನಾಗಸಂದ್ರದಿಂದ ಬಿಐಇಸಿವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಸದ್ಯ ನೆಲಮಂಗಲದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮೆಟ್ರೋ ಹಿಡಿಯಲು ನಾಗಸಂದ್ರದವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆಸ್ತಿಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ನಗರದಿಂದ ನೆಲಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗದ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಲುಪಬಹುದು.

