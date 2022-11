ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು

Jobs

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್‌ 8: ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡದೆ ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಸ್‌ಟಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್‌. ಎನ್. ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಆಯೋಗವು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳು (ಪಿಎಸ್‌ಯು) ಮತ್ತು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ 60 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30.75 ಲಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ 2.39 ಲಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ ಎಂದು ಆಯೋಗವು ತಿಳಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿ/ ಎಸ್‌ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು (60 ಲಕ್ಷ) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಸ್‌ಸಿ/ ಎಸ್‌ಟಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಸ್‌ಟಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಾಲು ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ವಲಯವು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸುಮಾರು 53 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ವಲಯವು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ 11 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾರಿಗೆ, ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಸೇವಾ ವಲಯವು ಕ್ರಮವಾಗಿ 9 ಶೇಕಡಾ, 4 ಶೇಕಡಾ, 3 ಶೇಕಡಾ ಮತ್ತು 2 ಶೇಕಡಾ, ಮತ್ತು ಇತರ ವಲಯಗಳು ಸುಮಾರು 5 ಶೇಕಡಾವನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ..

