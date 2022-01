ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಕಾರಣವೇನು?

Features

oi-Sunitha B

ಪಾಟ್ನಾ, ಜನವರಿ 27: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ವೇಳೆ ರೈಲ್ವೇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಒಂದೆಡೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಫ್ಲೈಪಾಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ರಫೇಲ್ ಕಾಕ್‌ಪಿಟ್‌ನ ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಜನರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸುಡುವ ರೈಲು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘರ್ಷಣೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ರೈಲ್ವೇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿಯು ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇಯಲ್ಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನಾನ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. RRB ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಿನ್ನೆ (ಜನವರಿ 26) ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತ್ತು.

English summary

As the nation celebrated Republic Day on Wednesday thousands of students took to the streets of Bihar to protest against alleged irregularities in the Railway Recruitment Board's examination procedure.