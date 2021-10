ಕಿತ್ತಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಾಗ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆ?

Features

oi-Sunitha B

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತೇಲುತ್ತದೆ? ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಮುಳುಗುತ್ತದೆ? ಜನರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವಸ್ತುವು ಅದರ ತೂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಡಗು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಬೆಣಚುಕಲ್ಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ಮತ್ತು ತೇಲುವ ಅಂತಹ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೇನೂ ಗಮನಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು: ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಎನಿಸಿದರೂ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣು ಕಿತ್ತಳೆ. ಹೆಸ್ಪೆರೆಡಿಯಮ್ ಎಂಬ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಕಿತ್ತಳೆಗೆ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಇತ್ತ ವೈದ್ಯರು ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

What will float in the water and which will sink, even if people give an answer about it, they are not able to tell the reason.