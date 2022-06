Features

Sunitha B

ಈ ಬಾರಿಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮೂನ್ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬಣ್ಣದ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಚಂದ್ರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮೂನ್ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಕಾಣಿಸುಕೊಳ್ಳುವ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳೂ ಇವೆ.

ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಸ್ಮಯದ ವಿದ್ಯಾಮಾನಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನೂ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹುದೇ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಜೂನ್ 14 ರಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಕಿತ್ತಳೆ ಮಂಡಲದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದು ನಂತರ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯಾ ಬೆಳೆಗಳ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಹುಣಿಮೆಗಳನ್ನ ಹೆಸರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜೂನ್ 14 ರಂದು ಆಗಮಿಸುವ ಹುನ್ನೇಮೆಗೂ ಇಂಥಹದ್ದೇ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುವೇ 'ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮೂನ್'. NASA ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೆಸರು US ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಅಲ್ಗೊನ್‌ಕ್ವಿನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅವರು ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಸಸ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು 'ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮೂನ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

moon that appears on the full moon on June 14 is called Strawberry Moon, Mead Moon or Honeymoon, What Purnima. Do you know the reason?