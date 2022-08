ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಪವಿತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿಸಲು ಚರ್ಚೆ: ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಸಂತರು, ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯು ಆಯೋಧ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಪವಿತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿಯೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿಸಬೇಕು ಎಂಬವುದು ಯುಪಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುವ ರಾಮಲಲ್ಲಾದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ, ಆಚಾರ್ಯ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ದಾಸ್ ಹಾಗೂ ಆಯೋಧ್ಯಯ ಸಾಧು-ಸಂತರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಮನಗರ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಿಶ್ವದ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಗರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ರಾಮಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾರಿಡಾರ್‌ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಯುಪಿ ಸರಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಸಂತರು ಅದ್ಭುತ ನಗರಕ್ಕೆ ಸರಕಾರದ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ರಾಮಮಂದಿರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ, ರಾಮ್‌ಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂತರು ಅದ್ಭುತ ನಗರದ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Development of Ram Janmabhoomi will be done on the lines of Kashi Vishwanath Dham, Shri Ram Janmabhoomi will be developed in Ayodhya on the lines of Kashi Vishwanath Dham Check here