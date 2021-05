ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ

Features

ಕೋವಿಡ್-19 ರ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. "ವರದಿಯಾದ ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಲಘು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮಧ್ಯಮ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೇವಲ ಶೇ.15 ರಷ್ಟುಕೋವಿಡ್ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮಟ್ಟವು ಶೇ.94 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬಹುದು. ಉಳಿದ ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರು ತೀವ್ರವಾದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು, ಇವರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣ 30 / ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟವು ಶೇ.90 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ " ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಷಯರೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ರವಿಚಂದ್ರ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪೂರಕ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ರೋಗಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ: ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಗೊಂದಲ, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ತುಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಮುಖ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು, ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳು ಉರಿಯುವುದು, ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಶಬ್ದ ಬರುವುದು ಅಥವಾ ಕುಡಿಯಲು ಅಥವಾ ತಿನ್ನಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು.

some important aspects involved in restoring oxygen levels in the body, for the benefit of the small proportion of patients who end up needing supplemental oxygen.