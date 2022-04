ಎಷ್ಟಂತ ಅಲೆದಾಡುವುದು?, ಬೇಸತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ 900 ದಶಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯರು!

Features

oi-Mayuri N

ವಧು, ವರನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿಯೇ ಜನರು ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹೌದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡಿ, ಇಮೇಲ್‌ ಕಳುಹಿಸಿ, ಇಮೇಲ್‌ಗಾಗಿ ಕಾದು ಸಾಕಾದವರು ಈಗ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರುವ ಮುನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರವು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಕೂಡಾ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡಿ ಸಾಕಾದ ಅದೇಷ್ಟೋ ಯುವಕರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಈಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯು ಹೇಳಿದೆ.

ಮೇಘಾಲಯ ಸಿಎಂಗೆ 'ಅರ್ಹ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪು' ಬೆದರಿಕೆ ಮೇಲ್

ಮುಂಬೈನ ಖಾಸಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ನ ಹೊಸ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವಕರು ತಾವು ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯದ ಕಾರಣ ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹತಾಶರಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ.

English summary

More than half of the India's 900 Million Workforce, Specially Women don’t want a job, according to the CMIE Report. Know more.