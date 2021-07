Features

ಲಂಡನ್‌, ಜು.19: ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ನಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಶಕಗಳ ನಂತರ, ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಈಗ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಜುಲೈ 20 ರ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಹಾರಲಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಜೋಸ್ ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್‌ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈಗ ಬ್ಲೂ ಆರಿಜಿನ್‌ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ಸಬೋರ್ಬಿಟಲ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರಾಕೆಟ್ ನ್ಯೂ ಶೆಫರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಹೋದರ ಮಾರ್ಕ್, 82 ವರ್ಷದ ಮಾಜಿ ಪೈಲಟ್ ವಾಲಿ ಫಂಕ್ ಮತ್ತು 18 ವರ್ಷದ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

"ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಲೇ ಭೂಮಿ ನೋಡುವ ಆಸೆಯೇ?"

ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್‌ನ ನ್ಯೂ ಶೆಪರ್ಡ್ ವಿಮಾನದ ಮೊದಲ ಹಾರಾಟವು ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕರ್ಮನ್ ರೇಖೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲಿದೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಈ ನ್ಯೂ ಶೆಪರ್ಡ್ ವಿಮಾನವು ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನೀಲಿ ಗ್ರಹದ ಸೊಬಗನ್ನು ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

