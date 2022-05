NEET PG 2022, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ಮೇ 8: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (NEET) ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ 2022 ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮೇ 21 ರಂದು ನಿಗದಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ಯೂರೋ (PIB) ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಲಾದ ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, NEET PG 2022 ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 9 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ (NBE) ಹೇಳಿಕೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು NBEMS ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. NBEMS ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಕಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು PIB ಹೇಳಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೇ 21 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಂಬದಿರಲು NBE ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. "ಜುಲೈ 2020 ರಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ NBEMS ಸೂಚನೆಗಳು QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು NBEMS ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾದ ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 011-45593000 ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಸಂವಹನ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್- exam.natboard.edu.in ನಲ್ಲಿ NBEMS ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೆಯಬಹುದು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ (MoHFW) ಮೂಲಗಳು Careers360 ಗೆ NEET PG 2022 ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಶನಿವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

15,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮೇ 21 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ- ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ (NEET-PG) 2022 ಅನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗುಂಪಿನ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.

NEET PG 2021 ಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘವು ಗುರುವಾರ, ಮೇ 5, 2022 ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗಲೂ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

