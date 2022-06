Fact Check

oi-Sunitha B

ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು (@DraupdiMurmuBJP) ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆಂದು ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹಲವು ಖಾತೆಗಳು ಅವರ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಪೋಟೋವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆ ಮುರ್ಮು. ಇವರು ಸದ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಜಂಟಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಯಶವಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಬಿಜೆಪಿಯ 'ಡಮ್ಮಿ' ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ: ಪುದುಚೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟ್ವೀಟ್

ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜನರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಖಾತೆ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು.. ಮುರ್ಮು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಗಳು ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್‌ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು AFWA ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಟ್ವೀಟರ್ ಖಾತೆಗಳು ನಕಲಿಯಾಗಿವೆ. ಮುರ್ಮು ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

English summary

Prime Minister Narendra Modi has thanked Draupadi Murmu for nominating him as the presidential candidate through his Twitter account. What is the truth behind this?