Shukra Gochar August 2022: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮಣ: ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ? ಯಾರಿಗೆ ಅಶುಭ?

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2022ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಂಕ್ರಮಣ ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತರುವ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸುಖ, ದಾಂಪತ್ಯ ಸುಖ, ಭೋಗ, ಕೀರ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಕ್ರಮಣವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳಕರ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಈ ಗ್ರಹ ವೃಷಭ ಮತ್ತು ತುಲಾ ಎಂಬ ಎರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಆನಂದ, ಆಕರ್ಷಣೆ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಯೌವನ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ, ಕವನ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಮನೋರಂಜನೆ, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಗ್ಲಾಮರ್, ಫ್ಯಾಷನ್, ಆಭರಣಗಳು, ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಮೇಕ್ಅಪ್, ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರಯಾಣ, ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಿಂಹವು ಸರ್ಕಾರ, ಆಡಳಿತ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಪ್ರದರ್ಶನ, ಗ್ಲಾಮರ್, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಕಲೆ ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

31/ಆಗಸ್ಟ್/2022 ರಂದು ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 04:29ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶುಕ್ರನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನವಲ್ಲ. ಶುಕ್ರ ದುರ್ಬಲವಾದಾಗ ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದ ವೇಳೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಲ ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

