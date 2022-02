Surya Gochar: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ?

Astrology

oi-Mayuri N

ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಹಲವಾರು ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2022 ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಂದು, ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿಯು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Valentine's Day Horoscope 2022: ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ..?

ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನು 13 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3.12 ಕ್ಕೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು ಯಾವುದೇ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನು ಯಾವುದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಇತರೆ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಇದಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

Surya Gochar 2022: Surya Rashi Parivartan in Kumba Rashi On February 13, Sun God is going to enter the sign of Saturn in Aquarius. The luck of 4 zodiac signs will brighten. Know more.