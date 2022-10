Shukra Gochar 2022: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮಣ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ

Astrology

ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮಂಗಳಕರ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೇಮ, ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷಗಳ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಬಲಹೀನನಾಗಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು, ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಡತನ, ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸುಖದ ಕೊರತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇರುತ್ತವೆ.

ಶುಕ್ರ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 23 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಶುಕ್ರನ ಸಂಕ್ರಮವು ಸುಮಾರು 23 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮಣ: ಸಮಯ

ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, 2022 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:24 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮಣ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಕ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಮೇಷ: ಯಶಸ್ಸಿನ ದಿನಗಳು ಆರಂಭ

ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಕ್ರಮಣವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.

ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿತರಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೆಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.

