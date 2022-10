Shani Margi 2022: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಿಂದ ಶನಿಯ ನೇರ ನಡೆ ಆರಂಭ, ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶನಿ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ

Astrology

ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ನೇರ ಸಂಚಾರ 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ನೇರ ಸಂಚಾರ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಶನಿಯು ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ಎಂಬ ಎರಡು ರಾಶಿಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಶನಿಗ್ರಹವನ್ನು ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶನಿಯು ತರ್ಕ, ವಿಳಂಬ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 'ಕರ್ಮ ಕಾರಕ' ಕ್ರಿಯೆ ಆಧಾರಿತ ಗ್ರಹ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ನಮಗೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಹಾನಿಯಿಂದ ಶನಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶನಿಯು ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಗತಿಕ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿನಮ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಗುರುವಿನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ/ಅವಳ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು.

ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ನೇರ: ಸಮಯ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2022 ರಂದು, ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 04:19ಕ್ಕೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

Saturn Direct In Capricorn will take place on October 23, 2022. Let us now know in detail the astrological impact and remedies of Shani Margi In Makara rashi on all the zodiac signs in kannada.