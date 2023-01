ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ದಹನ: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ? ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಶುಭ?

Astrology

oi-Sunitha B

ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ದಹನ 2 ಜನವರಿ 2023ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಬುಧವು ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧ ಗ್ರಹವನ್ನು ರಾಜಕುಮಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಬಲವಿದ್ದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ತಾರ್ಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಬಹುದು. ಬುಧ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ನರಮಂಡಲ, ಮಾತು, ಭಾಷಾ ಸಂವಹನ (ಲಿಖಿತ ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕ)ವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದಹನದ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ- ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಂದು ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ದಹನ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Vakri Budh 2022 Gochar: ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಬುಧನ ಚಲನೆ : ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ? ಯಾರಿಗೆ ಅಶುಭ?

ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ದಹನ: ಸಮಯ

2ನೇ ಜನವರಿ 2023 ರಂದು ಬುಧ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 2:33ಕ್ಕೆ ದಹನವಾಗಲಿದ್ದು, 13 ಜನವರಿ 2023 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:15 ಕ್ಕೆ ದಹನದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ದಹನದ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

English summary

Mercury Combust In Sagittarius 2023 Impact on Zodiac Signs : The Venus Transit in Capricorn will take place on 02 January 2023. Learn about remedies to perform in Kannada.