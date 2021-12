Love Horoscope 2022: ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಜಾತಕ

Astrology

oi-Sunitha B

ಇನ್ನೇನು 2022 ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿರಲಿ ಎಂದು ಆ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 2022ರ ಲವ್ ಜಾತಕ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ನಾವು 2022ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಆಲೋಚನೆಯೆಂದರೆ, 'ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರುತ್ತೇನೆಯೇ?' ಎಂಬುದು. ಜೊತೆಗೆ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಷ್ಟು ಲಾಭಗಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಬವಿಸುತ್ತವೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಫಲಾಫಲ 2022 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಬಲ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತವೆ.

English summary

Love and Relationship Horoscope 2022 in Kannada: How will your love life be in 2022? Know Prema and Sambhanda Rasi Bhavishya 2022 for 12 zodiac signs in Kannada. Read on.