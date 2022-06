ಮಣ್ಣಿನ ಮಗನಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ

Agriculture

ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಜೂ17: ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರಾಗಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ಹಾಯಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಶನ್ ಕಾಸು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ. ತಮ್ಮ ವಯೋಮಾನದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಮುಂಜಾನೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೊಬ್ಬರ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗನಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಹೊದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾದ ಬೆಳೆಗಳು ಬಾಳೆ, ಪೇರು, ತೆಂಗು, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಬೆಳೆ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಎಂಬ ಉಪಕಸುಬು. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರನಾಳ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿಯ ಹೊಲವೊಂದರಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಳಿವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇವರ ಹೆಸರು ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ,ಇವರು ಒಬ್ಬರ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರ ಆದರೆ ಈಗ ಪಕ್ಕಾ ರೈತರಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Govindappa Bhajantri of Bagalakote was a retired supervisor in Survey Department. After retirement, he chose to give try on agriculture and met with real success. He has got best Agriculturist award at Taluk level.