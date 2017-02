ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡಿ.. ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಪತ್ನಿಯ ಅಳಲು

ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್.. ಅಂತ ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಪತ್ನಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೇಸ್ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು.

English summary

Wife of BSF jawan Tej Bahadur Yadav has moved the Delhi High Court stating that she is unable to trace her husband. Yadav created a stir across the nation after he uploaded a video on his social media account in which he complained about the poor quality of food served to jawans.