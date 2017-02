ಅಗ್ನಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ: ಮೈಸೂರು ಬಳಿಯ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಭಸ್ಮ

ಮೈಸೂರು- ಬನ್ನೂರು ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ; ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಬೆಂಕಿ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ್ದು ಅಗ್ನಿ ಅವಗಢಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

Story first published: Friday, February 24, 2017, 19:55 [IST]

English summary

In a major fire tragedy, hundreds of Coconut trees of Coconut plantation near Mysuru- Bannur ring road on Feb. 24. The fire which was ignited to a garbage later it spread to plantation.