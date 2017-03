ಚಪ್ಪಲಿ ಏಟು ಕೊಟ್ಟ 'ಮಹಾ' ಸಂಸದ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ!

ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ಧಾರ ತಾಳುವವರೆಗೂ ರವೀಂದ್ರ ಗಾಯಕ್ ವಾಡ್ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫೆಡರೇಶನ್ ಹೇಳಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, March 24, 2017, 11:20 [IST]

English summary

The Shiv Sena MP Ravindra Gaikwad who assaulted an Air India official has been barred from flying by the Federation of Indian Airlines. The decision was taken in the wake of an outrage followed by complaints after the MP confessed on camera that he had hit an airline official with his sandal 25 times.