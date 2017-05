5 ದಶಕದಿಂದ ದೋಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನ 70ರ ನಾವಿಕ

ಒಂದರೆಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 53 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಅಂಬಿಗನ ದೋಣಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅವರು ನಾಜೂಕಿನಿಂದ ಹಾಕುವ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದೆ.

English summary

Narayana Sapalya, a boatman in Mangaluru, is driving his boat from more than 5 decades. And has become an ideal peron to all.