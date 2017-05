ಮಂಗಳೂರು: ಫಲ್ಗುಣಿಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಭಾಗ್ಯ

ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಫಲ್ಗುಣಿ ನದಿ ನೀರನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೈಜಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮಾದರಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಜೆ. ಜಗದೀಶ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

English summary

Some industries discharging their industrial wastages caused pollution in Phalguni river in Mangaluru. District Commissioner of Mangaluru K.J.Jagadeesh has instructed to clean the river as soon as possible. the cleaning process has already started.