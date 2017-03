ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಸೃಜನ್

ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Srujan Lokesh apologise Buta Kola deveotees. Erlier Buta Kola devotees were go angry against Srujan Lokesh for his fun statement made against Kola in his popular comedy show, Maja Talkies.