ಬೆಳಗಾವಿ ಜಾನುವಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಾವಾಗ?

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಅನುದಾನ; ಈವರೆಗೆ ನಯಾಪೈಸೆಯೂ ಹರಿದುಬಂದಿಲ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನೆನೆಗುದಿಗೆ.

English summary

Construction of Multi specialty Hospital for animals is stalled due to zero funds which was sanctioned 3 years ago by the state government.