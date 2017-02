ಐಟಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ನಾಗರಾಜ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ?

ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ. ನಾಗರಾಜ್‌ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸತತ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಗದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದಾಖಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

Sunday, February 12, 2017, 9:51 [IST]

Over 3,500 property documents of over 560 acres, undisclosed income of Rs 120 crore and seizure of Rs 1.1 crore in new currencies found in three-day search at the residential premises of Congress MLA from Hoskote,MTB Nagaraju, by income tax department.