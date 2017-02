ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡುದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಕಿ

2018ರ ಚುನಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಬಜೆಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತನೆ

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 1:33 [IST]

English summary

The Congress Legislature Party meet has recommended increase of quantum of rice being supplied to below poverty line (BPL) card holders in the state.